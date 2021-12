Qatar Airways renforce son réseau pout les fêtes de fin d'année

Article publié le 12 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie renforce ses vols vers 18 destinations.

Qatar Airways a annoncé qu'elle allait renforcer son réseau en augmentant la fréquence de ses vols vers 18 destinations à travers le monde afin de répondre à la demande soutenue pendant la haute saison hivernale.

Qatar Airways a également inauguré trois vols hebdomadaires à destination d'Odessa en Ukraine depuis le 9 décembre 2021. Elle inaugurera deux vols hebdomadaires à destination Tachkent en Ouzbékistan à partir du 17 janvier 2022. La compagnie a également lancé récemment des vols directs vers Almaty au Kazakhstan le 19 novembre dernier.

Les fréquences renforcées sur le réseau de Qatar Airways sont les suivantes :

Abu Dhabi (Émirats arabes unis) – 2 vols quotidiens depuis le 1er décembre 2021

Alger (Algérie) – 5 vols hebdomadaires à partir du 18 décembre 2021

Bangkok (Thaïlande) – 3 vols quotidiens à partir du 17 décembre 2021

Berlin (Allemagne) – 10 vols hebdomadaires à partir du 16 janvier 2022

Cebu (Philippines) – 11 vols hebdomadaires depuis le 9 décembre 2021

Colombo (Sri Lanka) – 4 vols quotidiens à partir du 20 décembre 2021

Copenhague (Danemark) – 12 vols hebdomadaires à partir du 18 décembre 2021

Helsinki (Flinlande) – 10 vols hebdomadaires à partir du 1er janvier 2022

Kuala Lumpur (Malaisie) – 13 vols hebdomadaires à partir du 16 décembre 2021

Koweït (Moyen-Orient) – 3 vols quotidiens à partir du 20 novembre 2021

Londres (Royaume-Uni) – 5 vols quotidiens jusqu’au 31 janvier 2022

Mabalacat (Philippines) – 5 vols quotidiens jusqu’au 31 décembre 2022

Médine (Arabie saoudite) – 4 vols quotidiens depuis le 1er novembre 2021

Paris (France) – 3 vols quotidiens à partir du 15 décembre 2021

Phuket (Thaïlande) – 11 vols hebdomadaires à partir du 16 décembre 2021

Salalah (Oman) – 5 vols hebdomadaires à partir du 1er janvier 2022

Sharjah (Émirats arabes unis) – 2 vols quotidiens à partir du 18 novembre 2021

Zurich (Suisse) – 10 vols hebdomadaires à partir du 1er janvier 2022.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways a déclaré : "Qatar Airways continue de développer son programme et son réseau en augmentant ses fréquences vers de nombreuses destinations populaires à travers le monde, tout en adoptant les mesures de sécurité les plus strictes, tant au sol que dans les airs, afin de garantir la sécurité et le bien-être des passagers et du personnel. Cette augmentation offrira un plus grand choix à nos passagers affaires et loisirs qui pourront facilement rejoindre plus de 140 destinations via le Meilleur Aéroport du Monde, l'Aéroport International de Hamad."





