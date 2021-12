Qatar Executive prend livraison de trois Gulfstream G650ER

Article publié le 18 décembre 2021 par David Dagouret

La société devrait également recevoir son douzième G650ER avant la fin de l'année.

Qatar Executive a pris livraison de trois nouveaux appareils Gulfstream G650ER. Ces trois appareils seront exploités sur des liaisons stratégiques ultra-long-courriers vers l'Afrique, les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Europe. Qatar Executive devrait également prendre livraison de son douzième Gulfstream G650ER avant la fin 2021.

Cet avion a un rayon d'action de 7 500 milles nautiques (plus de 4 049 km), il peut opérer un vol sans escale de Doha à New York en 13 heures environ et de Doha à Séoul en un peu plus de 8 heures.

Outre les Gulfstream G650ER, la flotte de Qatar Executive comprend trois Bombardier Global 5000, un Bombardier Global XRS, un Airbus A319ACJ et un autre Airbus A319 Air Ambulance, portant sa flotte actuelle à 17 appareils.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Malgré les défis de la pandémie, nous continuons à investir dans notre flotte en exploitant les avions les plus jeunes, les plus économes en carburant et les plus avancés technologiquement. Nous sommes ravis d'avoir pris livraison de trois Gulfstream G650ER flambant neufs et nous attendons avec impatience de recevoir notre douzième appareil de ce type dans quelques semaines, ce qui nous permettra de répondre à la demande croissante, notamment pendant la période du Nouvel An. Cet investissement stratégique dans des biréacteurs durables nous a permis de continuer à voler pendant cette période difficile. À mesure que les voyages dans le monde reprennent, nos clients peuvent compter sur nous pour voler de manière plus verte et plus intelligente."





