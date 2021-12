Transavia emmene des enfants malades rencontrer le Père Noël

Article publié le 15 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie française et l'association Louis Carlesimo ont transporté 42 enfants malades en Laponie.

Transavia et l'association Louis Carlesimo ont transporté 42 enfants atteints de maladies graves en Laponie. Accompagnés de bénévoles, des salariés de Transavia et de Maëva Coucke (Miss France 2018), les enfants ont pu rencontrer le Père Noël, ses lutins et ses rennes.



Partis le 10 décembre de Paris-Orly, 42 enfants ont pu dès le vol aller, rencontrer le Père Noël à bord de l’avion et échanger avec les personnels navigants.



Encadré par Honoré Carlesimo, Président de l’association et 50 bénévoles, ce voyage impliquait également un fort engagement des collaborateurs de Transavia. Ainsi, 11 salariés (l’équipage du vol et 4 personnels sols) ont eu la chance d’accompagner les enfants et de participer aux différentes activités pendant le week-end. Ces 11 heureux élus avaient été sélectionnés parmi près de 100 candidatures par un jury composé du président et des membres de l’association.



Marie-Neige Flament, copilote chez Transavia a déclaré : "C’était avec une émotion particulière que nous nous sommes envolés vers la Laponie. Quel bonheur pour mes collègues et moi-même de participer à cette belle initiative et d’offrir une parenthèse enchantée à ces enfants si courageux. Nous garderons tous un très bon souvenir de cette aventure humaine et de ce merveilleux voyage !"



Nathalie Stubler, Présidente Directrice Générale de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très fiers d’avoir participé à nouveau à ce beau projet et réalisé le rêve d’enfants. Porté par nos collaborateurs volontaires et enthousiastes, notre engagement envers l’association Carlesimo se renforce année après année. Ce voyage fut une expérience pleine d’émotions. Un grand merci à nos salariés et partenaires pour cette belle initiative !"



Honoré Carlesimo, Président de l’association Louis Carlesimo a déclaré : "L’objectif de ce voyage était de faire vivre des moments inoubliables aux enfants de manière à leur faire oublier temporairement la maladie et leur séjour à l’hôpital. Il n’y a qu’avec Transavia que l’on peut mettre en place de tels projets ! Nous sommes très heureux d’avoir tissé ce partenariat avec la compagnie qui nous soutient depuis de nombreuses années."





