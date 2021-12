Transavia inaugure cinq nouvelles lignes

Article publié le 23 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie a inauguré ses nouvelles liaisons au départ de Paris vers Amman, Hurghada, Le Caire, Boa Vista et l’ile de Sal.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, a inauguré ses nouvelles lignes au départ de Paris-Orly vers Amman, Le Caire, Boa Vista, Hurghada, l'ile de Sal. Transavia assurera des liaisons vers le Cap Vert et Boa Vista, à raison d’1 vol par semaine (le vendredi). Elle proposera également un vol par semaine (le samedi) vers l'ile de Sal. Concernant la liaison vers Le Caire, Transavia opérera 2 vols par semaine (le mercredi et le samedi). La ligne vers Hurghada sera opérée à raison d'un vol par semaine (le samedi). Enfin, Transavia proposera jusqu'à 3 vols par semaine (le lundi, jeudi et dimanche) en direction d'Amman.



Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’inaugurer ces 5 nouvelles lignes au départ d’Orly. Déjà très présents sur le bassin méditerannéen et en Europe, nous avions hâte d’aller vers d’autres marchés. Notre clientèle parisienne dispose désormais de plus d’opportunités de voyages pour des vacances ensoleillées en hiver."





