United Airlines relance sa ligne entre Paris et San Francisco

Article publié le 17 décembre 2021 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée tous les jours en Boeing 777-200.

United Airlines a annoncé la reprise de sa liaison entre Roissy-Charles de Gaulle et San Francisco pour les fêtes de fin d'année, tous les jours depuis le 16 décembre 2021 et ce jusqu'au 4 janvier 2022.

Les vols seront assurés par des Boeing 777-200 équipés de 50 sièges United Polaris, 24 sièges United Premium Plus, 46 sièges Economy Plus et 156 sièges Economy.

United a prévu de reprendre ensuite la liaison en février 2022, à raison de cinq vols par semaine. La date sera annoncée ultérieurement.

Les horaires seront les suivants :

Le vol UA984 décollera de Paris CDG à 09h00 et atterrira à San Francisco à 11h30

Le vol UA990 décollera de San Francisco à 14h20 pour atterrir à Paris à 10h00 (+ 1)

United Airlines propose des vols quotidiens toute l'année entre Paris-Charles De Gaulle et ses hubs de New York/Newark, Washington/Dulles, Chicago. La compagnie inaugurera un nouveau vol quotidien saisonnier sans escale entre Nice et New York/Newark le 30 avril 2022.

