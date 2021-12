United opère un vol commercial avec un carburant 100 % durable

Article publié le 5 décembre 2021 par David Dagouret

Ce vol a été effectué avec un Boeing 737 Max 8.

United a annoncé avoir effectué un vol commercial en utilisant 100 % de carburant d'aviation durable (SAF). Le vol de démonstration a décollé le 1er décembre, avec plus de 100 passagers, de l'aéroport international de Chicago O'Hare pour atterrir à l'aéroport national Ronald-Reagan de Washington. Ce vol a été effectué avec un Boeing 737 Max 8 de United et a utilisé environ 2270 litres de SAF dans un moteur et la même quantité de kérosène conventionnel dans l'autre moteur afin de prouver qu'il n'y a pas de différences opérationnelles entre les deux et inciter toutes les compagnies aériennes à utiliser davantage de SAF à l'avenir.

Actuellement, les compagnies aériennes sont autorisées à utiliser seulement 50 % de SAF au maximum dans leurs appareils. Le SAF utilisé sur le vol est prêt à l'emploi et compatible avec les flottes d'avions existantes.

United a effectué ce vol en partenariat avec Boeing, CFM International, Virent (filiale de Marathon) dont la technologie permet d'utiliser 100 % de SAF, et World Energy (producteur commercial de SAF ).

M. Kirby PDG de United était accompagné de dirigeants de chacune de ces entreprises à bord du vol ainsi que par d'autres chefs d'entreprise, des représentants du gouvernement, des ONG et des journalistes.

Scott Kirby, PDG de United a déclaré : "United poursuit sa politique d'avant-garde en matière de lutte contre le changement climatique. Ce vol ne représente pas seulement une étape significative dans les efforts de décarbonation de notre industrie. Combiné à la montée en puissance des engagements de production et d'achat de carburants alternatifs, il démontre la façon dont les entreprises peuvent s'unir et jouer un rôle dans la lutte contre le plus grand défi de notre époque."

Ihssane Mounir, Senior Vice President of Sales and Marketing de The Boeing Company a déclaré : "Boeing est fier de soutenir United pour cet événement historique. Nous travaillons en effet ensemble pour rendre l'aviation plus durable. Notre secteur s'est engagé à lutter contre le changement climatique, et les carburants durables constituent la solution la plus tangible pour réduire les émissions de carbone de l'aviation au cours des prochaines décennies. Aucune entité ne peut décarboner l'aviation seule et il faudra des partenariats comme celui-ci pour faire en sorte que l'aviation soit sûre et durable pour les générations futures."





Sur le même sujet