Air France lance une liaison vers Québec

Article publié le 18 janvier 2022 par David Dagouret

Il s'agit de la 4e destination au Canada après Montréal, Toronto et Vancouver.

Air France a annoncé le lancement d'une liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Québec. A compter du 17 mai 2022, la compagnie française opérera cette nouvelle liaison à raison de 3 vols hebdomadaires les mardis, jeudis et samedis. Les vols seront effectués en Airbus A330-200 équipés des nouvelles cabines de voyage, d’une capacité de 224 sièges (36 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 167 en Economy).

Les horaire des vols (en heure locale) seront les suivants :

AF0352 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Québec à 14h40

AF0353 : Départ de Québec à 17h00, arrivée à Paris-Charles de Gaulle le lendemain à 05h45

