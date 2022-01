Article publié le 29 janvier 2022 par David Dagouret

La compagnie française automatise la vérification du pass vaccinal pour les vols domestiques.

En juillet 2021, Air France lançait "Ready To Fly", un service gratuit et facultatif permettant aux clients d’avoir la confirmation qu’ils détiennent l’ensemble des documents et justificatifs sanitaires indispensables pour leur voyage avant de se rendre à l’aéroport.

Ready To Fly est progressivement déployé sur l’ensemble du réseau Air France. Il est aujourd’hui disponible sur plus de 140 liaisons au départ de 80 aéroports, représentant plus de 600 vols quotidiens dont :

les vols domestiques et de/vers la Corse et les Outre-mer,

les vols de/vers les Etats-Unis, l’Argentine, le Brésil et le Chili,

les vols depuis la France vers l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Portugal, le Gabon et le Sénégal,

les vols vers la France depuis l’Europe et le Canada.

Depuis son lancement, Ready To Fly a été utilisé par plus de 600 000 clients.

Depuis le 24 janvier 2022, le pass vaccinal est obligatoire sur les vols domestiques en France pour tous les passagers à partir de 16 ans (hors Corse et Outre-mer).

Afin de réduire le temps de traitement des documents transmis, Air France remplace la validation manuelle du pass vaccinal par une vérification automatisée. Ceci permet aux clients voyageant en France d’avoir une confirmation instantanée.

Cette fonctionnalité est accessible quelques jours avant le départ, en suivant le process classique de Ready To Fly : les clients reçoivent un email les invitant à transmettre à Air France leur pass vaccinal via une plateforme sécurisée en ligne.

Les clients n’ayant pas utilisé ce service en amont peuvent également scanner le QR code de leur pass vaccinal lors de l’enregistrement sur une borne libre-service en aéroport le jour du départ. Ce service est actuellement disponible à Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse.

Cette fonctionnalité sera directement intégrée dans le process d’enregistrement en ligne dans les prochains mois.

