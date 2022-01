Austrian Airlines prolonge son contrat avec Spairliners

Article publié le 14 janvier 2022 par David Dagouret

Ce contrat porte sur le support équipements des E-Jet de la compagnie autrichienne.

Austrian Airlines et Spairliners ont signé un accord à long terme à l’heure de vol afin d'étendre leur relation commerciale pour le support équipements de la flotte E-Jet d'Austrian Airlines. La première compagnie aérienne d'Autriche exploite actuellement 17 avions Embraer E195. Le contrat comprend l'accès total au pool d’équipements de Spairliners, des services de réparation via leur vaste réseau de maintenance à travers le monde, la logistique, ainsi qu'un stock dédié sur site à la base d'Austrian Airlines à l'aéroport de Vienne.

Taco Stouten, directeur des ventes et du marketing chez Spairliners a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir été choisis par Austrian Airlines comme partenaire privilégié pour le support équipements de leur flotte d'E-Jet. Chez Spairliners, nous fournissons à nos clients des solutions fiables, orientées vers l'avenir et entièrement adaptées à leurs besoins, à des conditions très compétitives. Le renouvellement de notre contrat prouve que notre engagement à fournir le meilleur soutien possible à Austrian Airlines pendant la pandémie, avec des solutions évolutives adaptées à leurs besoins, a renforcé notre relation fructueuse de longue date."

Wolfgang Dielacher, en charge des achats techniques stratégiques chez Austrian Airlines a déclaré : "Spairliners s'est avéré être un partenaire très fiable et compétent pour nous, et nous continuons donc à leur faire confiance pour fournir un support complet des équipements pour notre flotte d'E-Jet. Nous apprécions les solutions flexibles et le haut niveau de collaboration qu'ils ont offert pendant la pandémie et nous nous réjouissons de travailler ensemble avec Spairliners dans le futur."





Sur le même sujet