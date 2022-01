Azorra commande des Airbus A220

Article publié le 13 janvier 2022 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'achat de 22 A220-300 et 2 ACJ 220.

Airbus a signé un contrat avec Azorra portant sur l'acquisition de vingt-deux appareils de la famille A220, dont vingt A220-300 et deux ACJ TwoTwenty. Azorra est un loueur d'avions basé à Fort Lauderdale, en Floride, aux États-Unis, qui se concentre sur les avions d'affaires, régionaux et de taille moyenne.

John Evans, PDG d'Azorra a déclaré : "L'A220 est parfaitement adapté au portefeuille croissant d'Azorra. Nous sommes ravis de nous associer à Airbus pour cet appareil de nouvelle génération. Nous sommes impatients d'offrir à nos clients son économie supérieure et son efficacité environnementale. Nous sommes également ravis de pouvoir développer l'activité de location de jets d'affaires d'Azorra avec le nouvel ACJ TwoTwenty". “Le nouveau partenariat d'Azorra avec Airbus et notre capacité unique à offrir des solutions de transition de flotte aux compagnies aériennes et des locations de jets d'affaires aux clients de l'aviation d'affaires sont des différentiateurs clés qui apportent une valeur significative à nos clients."

Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus et responsable d'Airbus International a déclaré : "Nous accueillons chaleureusement Azorra en tant que nouveau partenaire d'Airbus et saluons cette décision d'un acteur renommé dans l'aviation régionale. Nous avons constaté un appétit significatif du marché pour la famille A220 de la part d'une clientèle croissante et diversifiée. L'ajout d'Azorra dans le segment de l'aviation régionale est une approbation de la polyvalence de l'A220.Cet accord renforcera la stratégie d'Azorra, qui consiste à investir dans les avions les plus confortables et les plus modernes sur ce segment. Cela nous permet aussi d'offrir des solutions adaptées de la famille A220 à un spectre de plus en plus large de compagnies aériennes."

