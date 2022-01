Bienvenue à bord d'Air Transat

Article publié le 17 janvier 2022 par David Dagouret

En novembre dernier, Aeroweb-fr.net a testé l'Airbus A321neo de la compagnie québécoise entre Montréal et Paris.

Air Transat a pris livraison de son premier Airbus A321neo LR en mai 2019 et en septembre 2019, la compagnie québécoise présentait cet appareil à l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle. Nous souhaitions le tester en 2020 mais la pandémie due au coronavirus a stoppé nos ambitions.

En septembre 2021, nous apprenions que les frontières avec le Canada rouvraient, nous reprîmes alors contact avec Air Transat afin de tester l'Airbus A321neo LR ; le rendez-vous fut pris pour le 4 novembre 2021. Néanmoins, vue la forte demande, le vol entre Paris et Montréal n'était plus prévu en Airbus A321neo LR, mais en Airbus A330.

C'est donc le 4 novembre que nous nous sommes rendus à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle où notre vol pour Montréal devait décoller à 11h20. Normalement, la compagnie Air Transat opère ses vols depuis le terminal 3 de l’aéroport de Paris - Charles de Gaulle. Hors, à cause de la pandémie du covid-19, ce terminal est fermé et c'est donc au terminal 2 C que le vol était supposé partir.

Malgré le fait que nous n'avions pas de valise à enregistrer, nous dûmes quand même nous rendre aux comptoirs d'enregistrement car, pour nous rendre au Canada, nous devions justifier d'une vaccination à jour, présenter un test PCT négatif, avoir rempli les informations sur l'application ArriveCAN et détenir une attestation de voyage électronique (AVE).

Après toutes les vérifications, nous avons passé les contrôles de sécurité et nous nous sommes dirigés vers la porte d'embarquement.

L’avion était un Airbus A330-200, immatriculé C-GUBT, MSN 732 et propulsé par des moteurs Rolls Royces Trent 700. La cabine de cet appareil qui nous transporterait à Montréal, peut accueillir jusqu’à 345 passagers. Elle compte deux classes, la classe économique avec 333 sièges en configuration 3-3-3 et la classe club avec 12 sièges en configuration 2-2-2. Pour notre vol vers le Québec nous étions en classe économique. Tous les sièges de cette classe sont équipés d’écrans tactiles individuels et d’une prise USB. L'espacement entre les sièges est de 32 pouces (81cm).

Chez Air Transat, les passagers de la classe économique peuvent profiter d'un surclassement avec l'option plus. Ils bénéficient d'avantages et privilèges gratuits comme la sélection de sièges, l'enregistrement et l'embarquement prioritaire, une trousse de confort et une collation avec boisson. Pour les autres passagers voyageant en classe économique classique, ils peuvent également avoir accès à ces services moyennant finance.

L'appareil a décollé de la piste 26L de l'aéroport parisien. (cliquez sur l’image pour voir la vidéo)

Après un vol de plus de sept heures avec le masque, il fut déjà temps de descendre vers l’aéroport de Montréal où l’avion se posa en douceur sur la piste 24R de l’aéroport à 14 heures (cliquez sur l’image pour voir la vidéo).

Après un séjour ensoleillé mais froid, passé à Montréal en compagnie de Jérôme (notre correspondant basé au Québec), nous dûmes repartir à Paris.

Notre vol retour n°TS110 était estimé pour 21h30 et était bien prévu en Airbus A321neo LR ; nous allions enfin tester cet appareil, en classe "CLUB". Les passagers voyageant en "CLUB" sont prioritaires à l’enregistrement au comptoir. Le service de sélection de sièges est également gratuit pour cette classe "CLUB". L’embarquement et la livraison des bagages sont prioritaires pour les passagers de cette classe.

La cabine de l'Airbus A321neo LR d'Air Transat peut accueillir un total de 199 passagers dans une configuration deux classes. La classe économique est dotée de 187 sièges en cuir bleu clair en configuration 3-3 et à chaque siège se trouve un écran tactile de 10,1" soit 25.7 cm. L'espacement entre les sièges en classe économique est le même que sur leur A330, à savoir 32 pouces, soit 81 cm.

La classe "CLUB" quant à elle est composée de douze sièges en cuir bleu foncé avec une configuration 2-2 et des écrans de 13,3" soit 33,8 cm. L'espacement dans cette classe "CLUB" reste inchangé par rapport aux autres appareils de la compagnie, soit 36 pouces (92 cm).

Nous avons été accueillis par deux PNC, souriant malgré les masques et très chaleureux, qui nous ont offert un verre de "Bienvenue".

Nous avons gagné notre siège où une trousse de toilette est offerte aux passagers de la classe "CLUB". Cette trousse contient des produits d’hygiène, un masque et des bouchons d’oreilles. Une couverture polaire est également disponible avec un cale nuque gonflable et des produits contre le COVID19.

L’Airbus A321neo, immatriculé C-GOIO, a quitté le terminal à 21h30 précises et après un roulage rapide, l’appareil a décollé de la piste 24L (cliquez sur l’image pour voir la vidéo).

Le vol retour étant un vol de nuit, nous avons profité du calme des moteurs du "neo" pour nous reposer. Moins de six heures après notre départ, l’appareil a entamé sa descente en direction de Paris Charles de Gaulle où il a atterri sur la piste 26L.

Comme à chaque fois où nous avons voyagé avec Air Transat, nous avons été vraiment très bien accueillis. Comme toujours, le personnel de la compagnie québécoise est vraiment au petit soin avec les passagers et les traite avec professionnalisme.

Concernant l’Airbus A321neo LR, nous avons vraiment apprécié le voyage retour. La classe "CLUB" est vraiment agréable et reposante ; l’associer au calme de l’A321neo nous a agréablement surpris. A l'interrogation : “savoir si un vol transatlantique reste agréable en mono-couloir”, nous pouvons répondre que OUI, avec l’Airbus A321neo d'Air Transat et nous recommandons encore une fois leur produit.

Sur le même sujet