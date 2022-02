China Airlines commande quatre Boeing 777 cargo

Article publié le 31 janvier 2022 par David Dagouret

La commande est estimée à 1,4 milliards de dollars

Boeing et China Airlines ont annoncé que la compagnie aérienne taïwanaise a commandé quatre 777 freighter. La commande est estimé à 1,4 milliards de dollars au prix catalogue. En 2021, les revenus du fret aérien de China Airlines ont augmenté de 186 % par rapport à l'année 2019. China Airlines exploite une flotte cargo composée de 18 Boeing 747-400F et trois Boeing 777.



Hsieh Su-Chien, président de China Airlines a déclaré : "Le 777 Freighter a joué un rôle essentiel dans nos efforts pour maintenir la rentabilité pendant la pandémie, et ces avions supplémentaires feront partie intégrante de notre stratégie de croissance à long terme. Nous sommes ravis d’ajouter d’autres 777 Freighters en raison de leur efficacité opérationnelle et de leur fiabilité. Notre programme de modernisation de la flotte nous permettra d’offrir une valeur ajoutée à nos clients, d’autant plus que la chaîne d’approvisionnement mondiale continue d’évoluer."



Ihssane Mounir, vice-président directeur des ventes commerciales et du marketing de Boeing a déclaré : "Nous sommes ravis que China Airlines ait de nouveau choisi le 777 Freighter pour servir de colonne vertébrale à sa flotte de fret aérien de classe mondiale. Les capacités de pointe du 777 Freighter offrent une capacité supplémentaire, une efficacité améliorée et une plus grande valeur aux clients de China Airlines, permettant au transporteur de répondre à la demande de fret aérien et de se positionner pour une croissance à long terme."





