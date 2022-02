Emirates signe un nouvel accord de distribution avec Amadeus

Article publié le 31 janvier 2022 par David Dagouret

L’accord offre aux agents de voyage Amadeus un accès au contenu d'Emirates et ouvre la voie à la future intégration du contenu NDC d'Emirates.

Amadeus a annoncé avoir signé un nouvel accord avec Emirates. À partir du 1er février 2022, tous les partenaires commerciaux travaillant avec Amadeus pourront accéder au contenu d'Emirates sans aucune surchage.

Le nouvel accord prévoit également l'intégration du contenu NDC (new distribution capability) d'Emirates dans la plateforme Amadeus Travel Platform, avec une mise à disposition des agences de voyage et voyagistes au cours de l'année 2022.

Adnan Kazim, Emirates’ Chief Commercial Officer, a déclaré : "Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec Amadeus. Il s'agit d'une nouvelle étape vers notre objectif qui est de donner à nos partenaires commerciaux les moyens d'offrir une expérience client encore meilleure. Dans l'environnement actuel, et en particulier au moment où le secteur se reconstruit après la pandémie, les modèles d'engagement flexibles, la multiplication des canaux pour accéder à un contenu riche et dynamique et la possibilité de proposer des produits et services différenciés, est dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs du voyage."

Decius Valmorbida, President, Travel, Amadeus, a déclaré : "Ce renouvellement est une autre étape majeure de notre stratégie de distribution et de notre parcours dans la vente de voyages. Grâce à ce nouvel accord avec Emirates, nous commençons l'année 2022 en nous appuyant sur la dynamique créée au fil des ans pour soutenir la vente de voyages moderne, et ce, en démontrant une fois de plus notre engagement d'offrir, encore et toujours, davantage de contenu de voyage à l'échelle mondiale et à grande échelle via Amadeus Travel Platform. "

