Equair confie ses appareils à AFI KLM E&M

Article publié le 13 janvier 2022 par David Dagouret

La nouvelle compagnie aérienne nationale équatorienne a choisi AFI KLM E&M pour la maintenance de ses Boeing 737NG.

La nouvelle compagnie équatorienne Equair a annoncé avoir choisi AFI KLM E&M pour assurer le support des équipements de ses deux Boeing 737 NG. Le contrat pluriannuel comprend la maintenance, les réparations, l'accès au pool d’équipements d'AFI KLM E&M, ainsi que la mise à disposition d'un stock avancé (Main Base Kit) sur la base du client à l'aéroport international Mariscal Sucre (Quito, UIO).

Gabriela Sommerfeld, PDG d'Equair, a déclaré : "Il est important pour nous de commencer nos opérations avec le plus haut niveau de qualité. C'est pourquoi nous avons choisi une solution MRO de premier plan, qui garantit la disponibilité des pièces et donc la disponibilité de notre flotte au profit de nos passagers."

Ton Dortmans, EVP KLM Engineering & Maintenance, a déclaré : "La création d'une nouvelle société est toujours une bonne nouvelle, et nous sommes très heureux d'accueillir Equair dans la famille du transport aérien mondial ! Nous sommes également très honorés de la confiance qu'ils nous accordent pour le support de leurs équipements. Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible pour contribuer au succès de leurs opérations et à la croissance de leur flotte. C'est le début d'un partenariat à long terme entre nos sociétés, qui pourrait un jour aller au-delà du domaine de la MRO."





Sur le même sujet