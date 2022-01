Flypop prend livraison de son deuxième appareil

Article publié le 24 janvier 2022 par David Dagouret

La compagnie britannique a reçu son second Airbus A330 qui servira pour l'instant à des opérations de fret.

Flypop a annoncé avoir reçu son deuxième appareil, qui servira dans un premier temps à effectuer des vols de fret. L'appareil est un Airbus A330 immatriculé 9H-PTP, a rejoint l'aéroport de Londres Stansted où se trouve le siège sociale de Flypop.

Flypop s'est associé à Hi Fly pour opérer des vols cargo. La compagnie britannique à bas prix devait proposer des vols sans escale entre le Royaume-Uni et l'Inde, mais à cause de la crise sanitaire du Covid-19, Flypop a reporté le lancement de ses opérations commerciales.

Quand la situation le permettra, Flypop lancera plusieurs destinations en Inde notamment Amritsar, Hyderabad, Goa, Kolkata, Ahmedabad, Kochi et Chandigarh.

