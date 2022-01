Icelandair lance une liaison vers Nice

Article publié le 18 janvier 2022 par David Dagouret

La compagnie islandaise lancera dès l'été prochain une liaison entre Reykjavik et Nice.

Icelandair a annoncé qu'elle allait lancer une nouvelle liaison entre Nice et son hub de Reykjavik pour l’été 2022. La liaison entre ces deux villes sera desservie en Boeing 737 Max, deux fois par semaine, les mercredis et samedis, du 6 juillet au 27 août.



En plus de Nice, Icelandair lancera deux autres nouvelles destinations cet été : Rome et Alicante. L’aéroport de Rome sera desservi depuis Reykjavik du 6 juillet au 4 septembre, les mercredis et dimanches. La liaison avec Alicante débutera le 10 février et se poursuivra jusqu'en automne. Les fréquences varieront au cours de la période, mais les vols seront assurés deux fois par semaine pour la période estivale, à partir du 28 avril, les lundis et les jeudis.



Bogi Nils Bogason, président et PDG d'Icelandair, a déclaré : "À l’aube de la nouvelle année, nous constatons les signes de la reprise de l'industrie du voyage. Nous sommes ravis de pouvoir ajouter Nice à notre grand réseau de lignes afin de faciliter la croissance sur ces marchés. Avec l'ajout des destinations de Rome, Nice et Alicante pour l'été, Icelandair s'engage à offrir à ses clients européens et nord-américains un plus grand choix de destinations et de possibilités d’escale."



Franck Goldnadel, Président du Directoire des Aéroports de la Côte d'Azur a déclaré : "Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Icelandair dans les aéroports de Nice Côte d'Azur et de proposer à nouveau une liaison directe de/vers Reykjavik à l'été 2022 après 6 ans d'absence. Cette annonce confirme la reprise progressive du transport aérien et l'attractivité de notre territoire, avec un lien direct entre l'Islande et la Côte d’Azur."





