Maldivian commande des ATR

Article publié le 19 janvier 2022 par David Dagouret

La compagnie nationale des Maldives commande deux ATR 72-600 et un ATR 42-600.

La compagnie nationale des Maldives, Maldivian (Island Aviation Services Ltd) a annoncé avoir effectué une commande auprès d'ATR, pour l'achat de ses premiers ATR de la compagnie : deux ATR 72-600 et un ATR 42-600. Les trois avions seront livrés courant 2022. Ces ATR 72-600 et ATR 42-600 seront équipés des nouveaux moteurs PW127XT.



Mohamed Mihad, Directeur exécutif de Maldivian a déclaré : "Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape de notre plan d’expansion avec ATR. Nous sommes convaincus que la nouvelle génération d’ATR, équipée des moteurs XT, offre ce que nous cherchions pour la modernisation de notre flotte : une avancée en matière de développement durable, tout en gardant les coûts opérationnels sous contrôle, et en améliorant la modernité de la cabine et le confort passager."



Stefano Bortoli, Président Exécutif d’ATR a déclaré : "Malgré la pandémie, les opérateurs se tournent vers l’avenir, et ce contrat est un symbole fort de la résilience du secteur aéronautique. Nos avions ont fait leurs preuves reliant les îles de nombreux archipels pendant près de quatre décennies. Nous accueillons Maldivian dans la famille ATR, et nous sommes fiers de contribuer de façon responsable à la modernisation et à l’expansion de la compagnie nationale des Maldives."





