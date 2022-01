Qatar Airways prolonge le statut de ses membres jusqu'en décembre 2022

Article publié le 7 janvier 2022 par David Dagouret

Le statut des membres Silver, Gold et Platinum sera automatiquement prolongé jusqu'à la fin de cette année.

Qatar Airways a annoncé que le statut des membres de son programme de fidélité allait être automatiquement prolongé jusqu'en décembre 2022. Cette initiative bénéficiera à tous les membres Silver, Gold et Platinum dont le statut doit être renouvelé. La validité du statut sera automatiquement prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.



M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Au sein du Privilege Club, nous restons fermement engagés envers nos membres. Leur fidélité est très importante à nos yeux et nous continuerons à les remercier de choisir Qatar Airways. En tant que compagnie aérienne officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, Qatar Airways continuera d'innover pour récompenser ses membres. Nous sommes sincèrement impatients d'enrichir leur expérience de voyage et de leur offrir plus de temps pour profiter des avantages incroyables de leur statut pour leurs prochaines escapades en 2022 avec au choix plus de 140 destinations à travers le monde."





