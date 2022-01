Transavia a inaguré sa nouvelle ligne entre Paris et Ivalo en Finlande

Article publié le 12 janvier 2022 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée à raison d'un vol par semaine.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France KLM a lancé, le 08 janvier dernier, sa nouvelle liaison entre Paris-Orly et Ivalo en Finlande. Transavia opérera cette liaison entre Paris et Ivalo jusqu'au 12 mars 2022 à raison d'un vol par semain, le samedi.



Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’inaugurer cette nouvelle ligne pour le grand public. Ivalo est une destination originale et idéale pour des vacances d’hiver dépaysantes en famille ou entre amis. Notre clientèle parisienne dispose désormais de nouvelles opportunités de voyages jusqu’en Europe du Nord."





