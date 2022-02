2021 une année record pour Vista

Article publié le 10 février 2022 par David Dagouret

La société démarre 2022 avec une levée de fonds d'un milliard de dollars.

Vista Global Holding a annoncé des résultats exceptionnels pour l'année 2021 pour toutes ses divisions, y compris ses marques VistaJet et XO.



Ainsi, l'année 2021 a été une année record pour Vista, avec une augmentation de 59 % des ventes de solutions d'abonnement et services. En tant que fournisseur d’abonnement en heures de vol, le groupe a connu une augmentation de 64% des heures de vol dans l'ensemble de ses sociétés d'exploitation par rapport à l’année précédente, soit une augmentation de 57 % par rapport aux chiffres d'avant la pandémie.



VistaJet a vendu plus de 22 000 heures d'abonnement annuel en 2021, soit une augmentation de 90 % par rapport aux chiffres de 2020. Le nombre de membres a augmenté de 26% par rapport à l'année précédente, ce qui a permis de convertir les propriétaires d’avion au modèle d'abonnement de la marque. Par ailleurs, un afflux massif de voyageurs d'affaires préférant l'aviation privée aux vols commerciaux, en raison de l'incertitude qui persiste notamment, a été constaté pour l'ensemble du Groupe. Les Deposit Members de XO ont augmenté de 68% en 2021 et l'adoption de la technologie par les membres s'est considérablement accrue, avec 84 % de vols générés par la plateforme de XO.



Concernant l'année 2022, Vista a levé, le 20 janvier dernier, un milliard de dollars en obligations, dont l’échéance est fixée à 2030, par deux de ses filiales, VistaJet Malta Finance P.L.C et XO Management Holding, Inc.



Vista prévoit la remise à neuf de tous les appareils de VistaJet Global et de ses Challenger qui devrait s'achever d'ici la fin de l'année 2022.



Thomas Flohr, fondateur et Président de Vista, a déclaré : "L'année 2021 a été incroyablement forte pour Vista et nous avons enregistré des chiffres records grâce à l’importante demande pour nos offres d'abonnements, d’adhésions et de services à la demande. Il y a clairement un changement de paradigme dans la vision des clients sur le secteur de l'aviation privée et la position de Vista, en tant que leader mondial, a permis aux clients du monde entier de découvrir les avantages de l'aviation privée comme solution de mobilité essentielle. La stratégie d’économie partagée, d'allègement des actifs et d'abonnement de Vista accélère cette tendance.



"Nous constatons que le montant des contrats augmente de manière significative, tant chez VistaJet que chez XO, et nous travaillons sans relâche pour nous assurer que nous disposons de l'infrastructure et des capacités nécessaires pour garantir la flexibilité et la diversification de nos services de la manière la plus durable possible."



"Nous avons acquis plus de 30 appareils au cours de l'année, renforçant ainsi l'offre de Vista, qui compte maintenant plus de 200 appareils. Le fait de disposer d'une flotte de Global 7500 entièrement opérationnelle a changé la donne depuis son lancement en 2021, et nous allons poursuivre sur cette lancée en complétant avec davantage de Global 7500 afin de renforcer notre offre d'ici la fin 2022."



"L'achèvement accéléré et l'augmentation de la taille de notre obligation non garantie est une transformation, démontrant la confiance claire et forte des investisseurs dans Vista et nous fournissant une plate-forme solide pour délivrer notre vision et nos ambitions."



"Nous continuons à dominer le monde de l'aviation d'affaires, en évoluant et en innovant sur chaque aspect de nos services afin de proposer les solutions de vol les plus avancées et au meilleur prix à notre base de membres toujours grandissante. Tout cela est possible grâce à notre équipe passionnée et dévouée, avec des centaines d’experts de l'aviation nous aidant à livrer nos services pour répondre à la demande croissante de 2021. Nous sommes les mieux placés dans le secteur pour saisir de nouvelles opportunités, nous prévoyons une forte dynamique commerciale et une croissance durable tout au long de 2022 car nous restons extrêmement confiants dans l'avenir."





