Aegean propose désormais une connexion internet

Article publié le 13 février 2022 par David Dagouret

La compagnie grecque propose ce service en association avec Inmarsat, Deutsche Telekom et Display Interactive.

Aegean a annoncé qu'elle proposait désormais une connexion internet à ses passagers à bord avec l'introduction du haut débit en vol, grâce au réseau européen d'aviation (EAN). Cette solution de connectivité, fournie par Inmarsat et Deutsche Telekom, sera installée sur tous les Airbus A320neo et A321neo de la compagnie d'ici à 2025. Sept premiers appareils sont d’ores et déjà équipés et proposent ce nouveau service aux voyageurs.

Trois forfaits Wi-Fi seront proposés à bord. Les passagers auront la possibilité de tester l’offre "try before you buy " (essayez avant d’acheter) gratuitement pendant 10 minutes leur permettant de naviguer sur Internet, d’envoyer et recevoir des e-mails, d’accéder aux applications de messagerie et aux réseaux sociaux. Ils pourront étendre leur expérience avec le forfait "text and surf" (rédiger et naviguer) ou en optant pour l'option "streaming" permettant de regarder des vidéos ou d'écouter des fichiers audio en ligne.

Le forfait "streaming" sera également disponible gratuitement pour tous les passagers de la Classe Affaires. Respectivement, le package "Text & Surf" sera proposé gratuitement aux membres Gold du programme de fidélité de la compagnie Miles+Bonus, tandis que des avantages similaires seront proposés à l'avenir à d'autres catégories de passagers.

La compagnie grecque s’est également associée à Display Interactive pour créer un portail numérique personnalisé.

Dimitris Gerogiannis, Président Directeur Général d'Aegean, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'offrir à nos passagers le haut débit en vol le plus avancé d'Europe. Cette étape s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour développer l'offre de services d'Aegean pour nos passagers et renforcer notre position concurrentielle, ce qui est particulièrement important dans le contexte pandémique actuel qui bouleverse le secteur du transport aérien. Nous sommes heureux de travailler avec Inmarsat, Deutsche Telekom et Display Interactive pour déployer ce nouveau service sur l'ensemble de notre flotte d'A320neo et d'A321neo."

Philippe Carette, Président d'Inmarsat Aviation, a déclaré : "Notre offre haut débit en vol European Aviation Network a fait l'objet d'une forte demande de la part des passagers l'année dernière, avec des taux d'utilisation nettement plus élevés qu'avant la pandémie. Nous sommes ravis qu'elle soit disponible sur les vols d’Aegean, dans le cadre des efforts impressionnants de la compagnie aérienne pour offrir une expérience de classe mondiale aux passagers. Inmarsat a travaillé en étroite collaboration avec notre partenaire Deutsche Telekom et l'équipe d'Aegean pour accélérer le déploiement et faire en sorte que les passagers de la compagnie puissent profiter le plus rapidement possible du haut débit en vol le plus rapide d'Europe. Cet accord renforce notre leadership sur le marché européen de la connectivité en vol et représente également une étape importante dans notre relation de longue date avec la Grèce, où se trouvent certaines de nos infrastructures terrestres les plus importantes, notamment la station d'accès par satellite d'EAN."

Rolf Nafziger, Vice-Président Senior de Deutsche Telekom Global Carrier, a déclaré : "EAN est parfaitement adapté à l'infrastructure télécom unique en Europe et change véritablement la donne en matière de connectivité en vol. Pour les passagers d'Aegean, il offre une expérience de connectivité inégalée lorsqu'ils survolent le continent européen. Et pour le transporteur, il constitue un argument commercial très convaincant en raison de son équipement léger, petit et nécessitant peu de maintenance. Grâce à son extensibilité, l'EAN ne fournira pas seulement une connectivité imbattable aux passagers d'Aegean aujourd'hui, mais aussi pour de nombreuses années à venir."





