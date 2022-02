Air Tahiti Nui devient le transporteur officiel de la Fédération Française de Surf

Article publié le 27 février 2022 par David Dagouret

Cet accord a été signé dans le cadre de la préparation des athlètes des équipes de France à Tahiti, en vue des Jeux Olympiques de Paris-2024, dont l'épreuve de surf se tiendra à Tahiti.

La FFSurf bénéficiera ainsi de facilités de transport entre la France et la Polynésie Française pour les entraînements, stages et compétitions des athlètes des équipes de France. Cette association permettra également de soutenir la promotion de la compagnie Air Tahiti Nui et de la Polynésie française au cours des déplacements de la FFSurf à Tahiti.

Air Tahiti Nui devient également le transporteur officiel de l'équipe de France de Para Surf qui participera aux championnats du monde en décembre prochain en Californie.

Jacques Lajuncomme, Président de la Fédération Française de Surf, a déclaré : "Les épreuves de surf aux Jeux Olympiques de Paris-2024 se tiendront sur le spot de Teahupo'o, à Tahiti. Dans ce contexte olympique propice aux échanges et au renforcement des liens entre le surf tahitien et le surf français, la Fédération est heureuse d’annoncer que la compagnie aérienne Air Tahiti Nui assurera, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, les déplacements de l’équipe de France en Polynésie française. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec la compagnie aérienne emblématique de la Polynésie Française. Nous nous félicitons également de la dimension sociétale de ce partenariat puisqu'Air Tahiti Nui, qui propose la destination Paris - Los Angeles, accompagnera l'équipe de France de Para Surf engagée sur les championnats du monde en Californie. "

Jean-Marc Hastings, Directeur France et Europe d'Air Tahiti Nui, a déclaré : "Nous nous réjouissons de ce partenariat de 3 ans entre la Fédération Française de Surf et Air Tahiti Nui qui nous permet, ensemble, de confirmer Tahiti, futur site olympique, comme une base majeure de pratique et d’entrainement de Surf. Air Tahiti Nui a toujours soutenu et répondu aux attentes des surfeurs pour leur voyage, notamment à travers le transport gratuit de leurs équipements de glisse en supplément de la franchise bagage. Notre objectif permanent est de faciliter les voyages vers la Polynésie Française mais aussi vers la Californie pour les compétitions de Surf, de contribuer au développement du surf et de continuer de relier Tahiti au reste du monde."





