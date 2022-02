British Airways lance une nouvelle liaison entre Newark et Londres

Article publié le 23 février 2022 par David Dagouret

Ce vol supplémentaire sera lancé dès le 6 juin prochain.

British Airways a annoncé la lancement d'une nouvelle liaison entre Londres Heathrow et Newark. Il s'agit ainsi du troisième vol quotidien proposé par la compagnie britannique entre Londres Heathrow et l'aéroport de Newark. Ce vol supplémentaire sera lancé le 6 juin prochain, Le vol aller partira d'Heathrow à 19h10 et le vol retour quittera Newark à 07h55 heure locale le lendemain.

Ce vol supplémentaire sera opéré en Boeing 777-200 pouvant transporté un total de 272 passagers.

