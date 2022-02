easyJet lance deux nouvelles lignes au départ de Paris-Charles de Gaulle

Article publié le 10 février 2022 par David Dagouret

Dès le mois de mars prochain, la compagnie low-cost lancera une liaison vers Bari et Larnaca.

easyJet a annoncé le lancement de deux nouvelles lignes au départ de Paris-Charles de Gaulle. Ainsi, dès le 27 mars prochain, la compagnie orange lancera une nouvelle liaison entre Paris et Bari en Italie, à raison de trois vols par semaine (mercredi, samedi et dimanche). Dès le 29 mars prochain, easyJet lancera également une nouvelle ligne vers Larnaca (Chypre) à raison de deux rotations par semaine (mardi et samedi).



easyJet est la seule compagnie aérienne à desservir Chypre depuis des aéroports franciliens.