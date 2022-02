easyJet lance une nouvelle campagne de recrutement

Article publié le 3 février 2022 par David Dagouret

La compagnie orange va recruter 1000 pilotes sur 5 ans.

easyJet relance son programme de formation des pilotes. Pour soutenir les opportunités de croissance futures, la compagnie aérienne recrute plus de 1 000 pilotes sur les cinq prochaines années.

Depuis le lancement en 2015 de l’initiative Amy Johnson, destinée à encourager davantage de femmes à devenir pilotes, easyJet a quasiment doublé le nombre de femmes pilotes dans ses rangs. Comme dans de nombreux secteurs, l'impact de la pandémie a obligé la compagnie aérienne à interrompre l'arrivée de nouvelles recrues. Néanmoins, dans le but de revenir à un niveau proche de celui d'avant la pandémie d’ici cet été, avant même les prévisions du secteur, easyJet a rouvert son programme de formation des pilotes et entend en recruter 1 000 au cours des cinq prochaines années.

Cela permettra d'encourager encore plus de femmes à envisager une carrière de pilote et à rejoindre la compagnie aérienne dans les années à venir. De nombreuses femmes pilotes nouvellement qualifiées sont également prêtes à rejoindre la compagnie dans les mois à venir, les vols devant s'intensifier d’ici l'été et au-delà.

La campagne est lancée aujourd'hui sur les sites numériques et les canaux sociaux d'easyJet au Royaume-Uni et en Europe. Les aspirants pilotes peuvent en savoir plus et postuler dès aujourd'hui sur becomeapilot.easyJet.com.

Iris de Kan, commandante de bord chez easyJet a déclaré : "Il est important que les filles aient des modèles visibles afin que nous puissions lutter contre les stéréotypes professionnels et montrer que quiconque ayant la motivation et la passion peut transformer ses compétences pour devenir un pilote de ligne. J'aime la responsabilité et le défi que représente mon travail, mais ce n'est pas aussi difficile que de jongler avec les exigences d'un enfant de cinq ans et d'un bébé à la maison."

Johan Lundgren, directeur général d’easyJet a déclaré : "Nous sommes ravis de rouvrir notre programme de formation des pilotes pour la première fois depuis la pandémie et d'annoncer le recrutement de plus de 1 000 cadets sur les années à venir. easyJet s'est depuis longtemps fait le champion d'une plus grande diversité dans le poste de pilotage et cette série d'annonces souligne l'extraordinaire éventail de compétences de nos pilotes. Elle tend à démontrer que peut importe son milieu et son profil, il est possible avec les compétences requises de devenir pilote de ligne."

"Nous continuons à mettre l'accent sur la lutte contre les stéréotypes sexistes liés à la carrière, puisque nous avons doublé le nombre de femmes pilotes au cours de ces dernières années. Nous reconnaissons également que si nous avons progressé, la route est encore longue. Accroître la diversité sous toutes ses formes dans le poste de pilotage est un objectif à long terme pour easyJet et nous continuerons à nous assurer que nous sommes à l'avant-garde du secteur sur cette question."





