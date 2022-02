Emirates signe un accord de partage de code avec Maldivian

Article publié le 16 février 2022 par David Dagouret

Les deux compagnies vont partager leurs codes.

Emirates a annoncé la signature d'un protocole d'accord de partage de codes avec Maldivian, la compagnie aérienne nationale des Maldives pour développer des accords interline.

Les deux compagnies examinent actuellement un accord de partage de codes, qui permettra aux clients d'Emirates de prendre un vol en correspondance au départ de Malé vers plus de 15 destinations intérieures et internationales desservies par Maldivian.

Dans un second temps, Emirates et Maldivian étudient également les possibilités de coopération entre leurs entités voyages respectives pour proposer aux voyageurs des forfaits sur mesure, comprenant des séjours dans des hôtels de renommée internationale et des séjours combinés exclusifs.

Emirates dessert les Maldives depuis 1987 et opère actuellement 28 vols hebdomadaires vers l'île-nation.

