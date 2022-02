Finnair présente ses nouvelles cabines long-courrier

Article publié le 14 février 2022 par David Dagouret

Il s'agit d'un investissement de 200 millions d'euros.

Finnair a présenté ses nouvelles cabines long-courrier avec un nouveau siège en Classe Affaires, en introduisant une nouvelle cabine Premium Economy et un rafraîchissement de la classe économique. La compagnie nationale finlandaise a dévoilé un investissement majeur de 200 millions d'euros lors d'une conférence de presse à Helsinki le 10 février dernier.

Le renouvellement complet des cabines concerne l’ensemble de la flotte long-courrier de la compagnie composée d’Airbus A350 et A330. Ces nouvelles cabines seront installées au cours des deux prochaines années : une nouvelle Classe Affaires, l’introduction d’une cabine Premium Economy ainsi qu’un rafraîchissement de la Classe Économique.

Cette nouvelle cabine sera disponible au printemps 2022 sur certaines lignes du réseau long-courrier de Finnair. Les routes, sur lesquelles les premiers appareils équipés de ces nouveautés seront positionnés, seront dévoilées lors de l’ouverture des ventes prévue le 1er mars prochain.

La classe Affaires :

Finnair est la compagnie aérienne de lancement de ce nouveau siège de la classe Affaires, AirLoungeTM, élaboré par Collins Aeropspace. Il sera déployé sur l'ensemble de la flotte long-courrier d'A330 et d'A350 de Finnair au cours des 2 prochaines années.

La coque en forme de cocon du siège offre une grande intimité. Les sièges au centre de la cabine sont séparés par une cloison amovible qui peut s’abaisser lorsque 2 passagers voyagent ensemble. Chaque siège est doté d’espaces de rangement optimisés, d’une ambiance lumineuse personnalisable et d'une connectivité améliorée, notamment USB A, USB C, alimentation PC et chargement mobile sans fil. Tous les appareils long-courriers de Finnair sont équipés d'une connectivité Internet. Le système de divertissement en vol est également renouvelé avec une nouvelle interface personnalisée plus conviviale et un écran plus large de 18 pouces.

La classe Premium Economy :

C’est une première pour Finnair de proposer une cabine Premium Economy à bord. Celle-ci sera installée sur tous les appareils long-courriers de la compagnie. Finnair est également la compagnie aérienne de lancement du siège Vector™ Premium, fabriqué par HAECO qui fournit des services de maintenance et effectue les réaménagements de la cabine pour Finnair.

Cet cabine pourra accueillir un maximum de 26 passagers par appareil. Le siège offre environ 50% d'espace supplémentaire par rapport à la Classe Économique. Il a été optimisé pour un confort et une ergonomie améliorés, avec des coussins à mémoire de forme, une inclinaison profonde de 8 pouces, un repose-jambes en cascade et un appui-tête à 6 positions. Un rangement dédié pour les ordinateurs portables et les petits objets personnels est intégré à la conception afin que les clients aient tout ce dont ils ont besoin à portée de main tout au long de leur vol. Le siège dispose également d'un grand plateau pour le travail et les repas, des lampes individuelles, une alimentation PC universelle et des ports USB-A. Chaque siège est doté d'un système de divertissement en vol repensé avec des écrans larges de 13 pouces.

La classe Économique :

Finnair a également investi dans le renouvèlement de sa Classe Économique à bord de ses appareils A350 et A330 long-courriers, avec de nouveaux sièges, des options de rangement personnel, une connectivité USB A & C, des écrans de divertissement à bord (IFE) plus grands ainsi qu'une interface utilisateur actualisée. Seize des A350 de Finnair verront leurs cabines économiques dotées de nouvelles housses de siège et d'une expérience utilisateur IFE actualisée afin de s'aligner sur le design des nouvelles cabines Affaires et Premium Economy.

Topi Manner, PDG (CEO) de Finnair, a déclaré : "Notre investissement pour améliorer l'expérience de nos clients sur nos vols long-courriers démontre l'engagement continu de toute l'équipe Finnair à offrir une expérience premium sur tous nos appareils. La pandémie a eu un impact dramatique sur notre industrie mais elle n'a pas changé notre ambition d'offrir une expérience premium moderne, tout en continuant à être le premier choix des voyageurs reliant l'Europe et l'Asie. Finnair est la compagnie aérienne de lancement d'un tout nouveau concept de siège en Classe Affaires, développé en étroite collaboration avec Collins Aerospace, maximisant l'espace et la liberté de mouvement. Ce siège inédit composé d’une coque fixe, appelé AirLoungeTM, permet une grande variété de positions assises et couchées, permettant aux passagers de s'approprier l'espace pendant un vol long-courrier tout en se relaxant."

Ole Orvér, Directeur Commercial (CCO) de Finnair, a déclaré : "L'espace est le luxe d'aujourd'hui. Nous avons mis beaucoup de réflexion et d'attention aux détails pour créer le meilleur siège en Classe Affaires pour nos clients. Ce siège inédit ainsi que l'ensemble de l'expérience en Classe Affaires sont centrés sur le confort, l'espace et le choix du passager. Cela constitue l'aboutissement de notre stratégie et le reflet de notre ADN qui apparaîtra à bord de tous nos avions long-courriers pour redéfinir le voyage premium moderne. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients pour leur faire découvrir cette nouvelle version de Finnair que nous allons déployer sur l'ensemble de notre flotte long-courrier au cours des deux prochaines années."





