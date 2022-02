Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué aux Transports visite l'IPSA

Article publié le 18 février 2022 par David Dagouret

Le 18 février 2022, Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports est venu à la rencontre de des étudiants de l'école.

A l’occasion du Festival du vol IPS’AIR 2022, l'IPSA, l’école d’ingénieurs de l’air, de l’espace et de la mobilité durable, Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports est venu à la rencontre des étudiants de l'école et a pu découvrir les animations et ateliers du Festival aéronautique IPS’AIR 2022.

À l’occasion de sa visite, M. Jean-Baptiste Djebbari a pu découvrir l’exposition éphémère de moteurs, de turbo réacteurs, de sièges éjectables, et fusées en taille réduite du Musée Safran.

En tant que pilote de formation, il a testé les différents simulateurs de vol présents à l’IPSA à l’occasion du Festival : Mirage 2000, Airbus A320, et hélicoptère Jet Ranger Bell.

Il a également fait décoller le simulateur de Boeing 777 construit par les étudiants de l’association IPSA Flight. Ce fut l’occasion d’un long entretien avec les étudiants sur la vie associative à l’IPSA et leur passion commune du pilotage.

IPS’AIR est un rendez-vous aéronautique destiné aux étudiants et au grand public, qui se déroule du 14 au 25 février sur le campus de l'IPSA Paris-Ivry.

Au cours de cet événement, l'école propose de passer de la théorie à la pratique, et de tester des simulateurs de vol sur Mirage 2000, Boeing 777, Airbus A320 ou encore d’hélicoptère Jet Ranger Bell, ainsi qu’une exposition éphémère Safran. Cet événement inclue également des conférences dont l’intervention de l’ancien pilote de chasse “Até” Chuet, ainsi qu’une Journée dédiée à la Recherche et à l’Innovation.