JetBlue commande 30 Airbus A220-300 supplémentaires

Article publié le 18 février 2022 par David Dagouret

Ce nouvel accord porte désormais la commande ferme de la compagnie aérienne pour l'A220-300 à 100 appareils.

Airbus a signé avec JetBlue Airways une commande ferme portant sur 30 appareils A220-300 supplémentaires. Ce nouvel accord porte désormais la commande ferme de la compagnie aérienne pour l'A220-300 à 100 appareils. Cette commande porte également le carnet de commandes fermes de l’A220 à 740 appareils.

Jetblue a commencé à opérer l’A220-300 en avril 2021 et exploite actuellement huit A220 dans une configuration de 140 sièges, avec USB-C, USB-A et une alimentation secteur à chaque siège.

Actuellement 15 compagnies aériennes exploitent environ 200 A220 sur quatre continents.

Robin Hayes, Président-directeur général de JetBlue a déclaré : "Nous constatons déjà les avantages des huit A220 que nous avons intégrés à notre flotte, et nous sommes très heureux d'en ajouter de nouveaux prochainement. Nous avons vu une croissance à deux chiffres de la note de satisfaction de notre clientèle, et l’efficacité de ces avions en matière de consommation de carburant continue de nous positionner comme chef de file pour la réduction des émissions de carbone. Avec 30 A220 supplémentaires en commande, nous sommes en mesure d'accélérer nos plans de modernisation de flotte afin d'améliorer la performance de nos coûts et de soutenir notre stratégie de réseau de villes ciblées."

Christian Scherer, Directeur Commercial d’Airbus et Directeur d’Airbus International a déclaré : "Il est très gratifiant de voir un client satisfait revenir pour d'autres appareils, moins d’un an après l'entrée en service de son premier A220. Nous saluons nos amis chez JetBlue pour cette entente historique. Avec plus de 700 commandes pour l’A220 à ce jour, cela témoigne de l’intérêt prononcé du marché pour ce tout nouvel avion monocouloir."

Sur le même sujet