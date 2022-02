Journée portes ouvertes au Lycée Airbus de Toulouse

Article publié le 25 février 2022 par David Dagouret

Le 19 mars 2022, les élèves pourront découvrir les formations et métiers de l'aéronautique.

Airbus a annoncé qu'une journée portes ouvertes sera organisée le samedi 19 mars prochain au lycée Airbus à Toulouse. Les élèves pourront découvrir les métiers de l'aéronautique et les formations proposées par le lycée Airbus telles que les Bac Professionnels et autres formations complémentaires.

Cette journée se fera en présentiel dans le respect des règles sanitaires en vigueur le samedi 19 mars 2022 entre 08h00 et 12h30.

Pour la rentrée 2022, le lycée offrira cette année 20% de places supplémentaires.

Les formations en Bac professionnels se déroulent en trois ans, sous statut scolaire dans un premier temps, puis en apprentissage avec Airbus ou l’un de ses partenaires. Elles s’adressent à des filles et des garçons possédant un niveau minimum de classe de 3ème et âgés de 15 à 18 ans. En 2021, à l’issue de leur formation, près de 95% des élèves ont été recrutés chez Airbus ou chez l’un de ses partenaires.

De plus, cette année, un nouveau diplôme CAP Aéronautique sera proposé aux 18-25 ans déjà en possession d’un CAP, d’un Bac Pro autre que aéronautique ou d’un Bac technologique. Par ailleurs, la mention complémentaire Technicien(ne) en Peinture Aéronautique est aussi une des formations proposées au Lycée Airbus.

Nicolas Coadou, directeur du Lycée Airbus a déclaré : "Le Lycée Airbus est une formidable opportunité pour les jeunes filles comme pour les jeunes garçons motivés par les métiers manuels de découvrir et d’apprendre un métier dans un secteur en fort développement qui offre à nouveau de nombreuses perspectives d’emplois. Le Lycée Airbus est l’un des rares lycées d’entreprise existant encore en France. Cette spécificité nous permet d’offrir aux élèves une formation au plus près de la réalité de l’entreprise, de ses produits et de ses marchés."