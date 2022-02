La France ferme son espace aérien aux avions russes

Article publié le 27 février 2022 par David Dagouret

Le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé officiellement la mesure sur son compte twitter.

Jean-Baptiste Djebbari, Ministre déléguée aux transports a annoncé officiellement ce dimanche 27 février, via son compte twitter que la France ferme son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes à compter de ce soir. Le Ministre Français a précisé que cette décision fait suite à l'invasion russe de l'Ukraine et que l'unité de l'Europe est totale.

Précisons que de nombreux pays ont déjà fermé leurs espaces aériens aux avions russes. Parmi ces pays on compte entre autres : Le Royaume-Uni, l'Islande, le Danemark, la Finlande, La Norvège, L'Estonie, La Lettonie, la Lituanie, La Pologne, La Roumanie, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la République Tchèque, la Bulgarie, le Luxembourg, la Moldavie, La Hollande.