L'Airbus C295 de Clean Sky 2 effectue son vol inaugural

1 février 2022

Cet appareil est un démonstrateur en vol du programme européen Clean Sky 2 et du programme de recherche et d'innovation d'EU Horizon 2020.

Airbus a annoncé que son Airbus C295 Flight Test Bed 2(FTB2) a effectué avec succès son vol inaugural depuis la chaîne d'assemblage final de Séville. Cet appareil entamne un campagne de vol dans le but de tester la nouvelle aile, un nouveau système de commandes de vol et une antenne SatCom intégrée dans le fuselage de l'avion.



Les modifications comprennent de nouveaux matériaux et technologies conçus pour réduire le bruit et les émissions de CO2.



Les principales modifications apportées à l'avion sont une nouvelle aile semi-morphing à haut rendement, de nouvelles winglets dynamiques et une antenne SATCOM à écran plat intégrée dans le haut du fuselage. De plus, des commandes de vol pour les surfaces principales de contrôle, y compris les ailerons et les volets sont capables de s'ajuster en vol. Le nouveau système de commandes de vol s'appuie sur des systèmes de contrôle numériques.

