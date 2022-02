Qantas prolonge sa route vers Londres via Darwin

Article publié le 18 février 2022 par David Dagouret

La compagnie australienne opérera cette ligne via Darwin jusqu'en juin 2022 au moins.

Qantas a annoncé qu'elle allait continuer à effectuer ses deux vols directs et quotidiens entre l'Australie et Londres via Darwin suite à l'incertitude persistante autour de la réouverture de la frontière de l'ouest-australienne et des exigences de test pour les passagers transitant par Singapour.

Lorsque les voyages internationaux ont recommencé en novembre 2021 et que l'Australie-Occidentale est restée fermée, Qantas a temporairement réacheminé son service Perth vers Londres via Darwin.

Qantas a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement du territoire du nord pour faire de Darwin une plaque tournante alternative.

Le service Perth-Londres devait reprendre ses activités en avril, mais le gouvernement d'Australie-Occidentale n'ayant pas encore confirmé de date de réouverture, Qantas continuera d'exploiter la route via Darwin jusqu'en juin 2022 au moins.

Le vol Sydney-Londres sera également opéré via Darwin au lieu de Singapour jusqu'en juin 2022.

Sur le même sujet