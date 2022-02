Transavia et Sky express signe un accord pour le programme Smart Connect

Article publié le 27 février 2022 par David Dagouret

Cet accord permet à la compagnie low-cost d'Air France d'élargir son offre de voyages vers 14 nouvelles destinations grecques.

Transavia France et la compagnie grecque Sky express ont signé un accord permettant la combinaison de leurs réseaux au moyen de la plateforme Transavia Smart Connect. Ainsi, en plus de ses 14 destinations, la filiale low-cost du groupe Air France propose désormais à ses passagers de rejoindre 14 destinations supplémentaires en combinant un vol Transavia avec le réseau de Sky express.

Les clients peuvent désormais rejoindre de nombreuses îles ainsi que des villes de la Grèce continentale : Karpathos, Alexandroupoli, Icarie, Chios, Naxos, Astypalée, Cythère, Kastoria, Kozani, Lemnos, Lesbos, Milos, Paros, Samos. Ces destinations supplémentaires sont proposées via Athènes et Héraklion au départ de ses bases de Paris-Orly, Nantes, Montpellier et Lyon.

Ainsi, il est désormais possible de rejoindre Céphalonie depuis Nantes (via Athènes) ou Skiathos depuis Lyon (via Athènes).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’avoir signé cet accord avec Sky express. La Grèce est un marché important pour nous car très plébiscité par notre clientèle. A l’image de Skiathos et Céphalonie, deux nouvelles destinations estivales de Transavia, nous souhaitons développer notre offre de voyages vers ce pays. Nos clients bénéficient désormais d’un large éventail de destinations et peuvent combiner facilement les vols des deux compagnies via notre plateforme."

Yannis Lidakis, Directeur Commercial pour SKY express a déclaré : "Nous voulons remercier Transavia France pour notre coopération. Nos efforts nous donnent l'opportunité d'avoir plus de nouvelles collaborations avec des compagnies importantes de notre secteur. Cet accord renforce notre stratégie, dont l'objectif principal est d'offrir à nos passagers davantage d'options, mais aussi de renforcer le potentiel de notre pays en tant que destination de vacances."





