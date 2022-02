Twin Jet renforce la ligne Marseille - Toulouse

Article publié le 16 février 2022 par David Dagouret

La compagnie proposera jusqu'à 14 vols par semaine entre ces deux villes.

Afin de répondre à la demande soutenue des entreprises des deux régions, Twin Jet renforce la desserte et ajoute de nouvelles rotations, à celle déjà existantes, entre Marseille et Toulouse

Depuis le 11 février 2022, Twin Jet a ajouté à son programme 1 vol direct aller-retour les vendredis soirs. A partir du 27 février, la compagnie ajoutera 1 rotation supplémentaire le dimanche soir. Dès le 07 mars, Twin Jet augmentera encore le nombre de fréquences en ajoutant 8 vols directs aller-retour de la façon suivante : lundi soir, mardi soir, mercredi après-midi et soir, jeudi matin et après-midi, et vendredi matin.

En l’espace de quelques semaines, la compagnie spécialisée dans les liaisons régulières régionales verra son offre de vols triplée, passant ainsi de 5 vols directs aller-retour par semaine à 14 vols directs aller-retour.

Guillaume Collinot, Directeur général de Twin Jet, a déclaré : "L’ajout de ces rotations est notre réponse à la demande de nos abonnés, cela contribue au lien nécessaire pour les échanges économiques des deux régions. Plus de flexibilité pour nos passagers en leur offrant la possibilité d’effectuer l’aller-retour dans la journée et des tarifs jamais vus."





