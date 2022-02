Vallair inaugure son nouveau hangar à Châteauroux

Article publié le 27 février 2022 par David Dagouret

Cet hangar a une surface de 8 520 m² et est appelé "la cathédrale".

Vallair, l’entreprise aéronautique spécialisée dans la gestion des avions matures, de la maintenance aéronautique et de la conversion d’avions passagers en avions cargo, a inauguré le 22 février dernier, son nouveau hangar de maintenance appelé "la cathédrale" situé à l’aéroport Marcel Dassault de Châteauroux.

Ce tout nouvel ouvrage peut accueillir jusqu’à cinq avions de type Airbus A321 simultanément mais aussi une combinaison d’appareils long courrier de type Airbus A330/A340 et d’A321.

Ce hangar a une surface de 8 520 m2 et il peut même accueillir un Airbus A380, et permettra de créer à terme environ 200 emplois dans la région.

Grégoire Lebigot, Président-fondateur du Groupe Vallair, a déclaré : "Il y avait déjà un patrimoine aéronautique très riche au sein de la région Centre-Val de Loire, située au cœur de notre pays. Celui-ci s’enrichit ainsi un peu plus. Vallair est fière de prendre toute sa part dans ce succès, et d’être l’un de ses acteurs clés depuis maintenant une vingtaine d’années. Au cours de cette période, nous avons développé notre outil industriel, avec une expertise inégalée dans le domaine de l’aérostructure, des composites et autres spécialités telles que les nacelles ou encore les inverseurs de poussée, ainsi que la déconstruction et le recyclage d’avions de ligne, la conversion cargo et, bien sûr, notre pôle historique local de maintenance aéronautique. Toutes ces activités, par définition vertueuses, s’inscrivent dans une complémentarité totale désormais étendue aux appareils gros-porteurs. Nous offrons maintenant à nos clients toutes ces compétences sur ce site."

"Bien que nous offrons déjà des services de stockage d’avions sur l’aéroport de Châteauroux-Déols nous pensons que c’est le moment opportun d’augmenter nos capacités, afin de répondre aux attentes des compagnies aériennes et des propriétaires d’avions qui rencontrent de réelles difficultés à trouver des créneaux de maintenance. Vallair se concentre initialement sur la maintenance lourde des Airbus A330 en vue d’ajouter ultérieurement des capacités sur les types A340, A350 et potentiellement Boeing B777. Le programme de conversions cargo, devraient rapidement démarrer, y compris pour les avions gros porteurs."

"Nous sommes ravis de pouvoir nous forger une nouvelle renommée d’excellence dans le domaine des gros-porteurs à compter de ce début d’année 2022. C’est donc une nouvelle ère qui commence pour Vallair, pour nos clients, pour la région, et bien sûr pour l’aéroport Marcel Dassault. Une partie essentielle de nos activités à Châteauroux se concentrera en effet sur les conversions cargo. Alors que nous intensifions notre programme dit « P2F », il était essentiel pour nous d’étendre notre couverture à toutes les principales zones géographiques, et sommes désormais en mesure de relocaliser efficacement plusieurs projets de conversions en France. En outre, notre expertise des avions matures nous permet de suivre notre programme de développement durable, qui est crucial pour l’ensemble de l’industrie et ses ambitieux objectifs de décarbonisation, tout en assurant la croissance de Vallair."

"Après plus de 18 mois, je salue le travail des équipes de Vallair, dans cette Région si chère à mon cœur d’où je suis moi-même originaire, et souhaite vivement remercier François Bonneau, Président de la Région Centre Val de Loire, Dominique Roullet, Président de l’Aéroport de Châteauroux, ainsi que toutes leurs équipes, pour leur soutien continu dans ce projet."

"Notre industrie a connu une période de turbulences sans précédent au cours des deux dernières années, mais la reprise est là. Grâce à ce hangar flambant neuf, nous constatons déjà un grand intérêt pour l’entretien lourd d’appareils gros-porteurs. Ces nouvelles capacités de Vallair à Châteauroux viennent donc naturellement s’ajouter à toutes celles existantes tant ici qu’à Montpellier, et permettent d’offrir à tous nos clients une solution complète de bout en bout sur une plus large gamme d’aéronefs, d’une manière aussi vertueuse qu’efficace et qui répondent précisément à leurs attentes."