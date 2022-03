Aéro Biodiversité accueille 2 nouveaux membres

Article publié le 27 mars 2022 par David Dagouret

Les aéroports de Caen et Deauville s'associent à Aéro Biodiversité.

Aéro Biodiversité a annoncé l'accueille de 2 nouveaux membres : les aéroports de Caen Carpiquet et de Deauville (Calvados), portant le nombre total de terrains couverts en 2022 à 53 aéroports et aérodromes à travers tout le territoire. L’association "Aéroports de Normandie", qui a adhéré à Aéro Biodiversité en 2021, regroupe quatre aéroports dont Caen, Deauville, Le Havre et Rouen.

La Normandie est une nouvelle Région pour Aéro Biodiversité, qui prévoit les premières visites de terrain de ses équipes scientifiques sur les quatre aéroports au mois d’avril.

Les naturalistes Aéro Biodiversité se déplaceront à nouveau fin juin et en septembre pour poursuivre la collecte des données des espèces présentes sur le site. Ils sensibiliseront également le personnel de l’aéroport à la gestion raisonnée des espaces verts et à une meilleure appréhension de leur environnement.

Les aéroports de Caen-Carpiquet et Deauville, signataires de la charte environnementale dans le cadre de la commission environnement depuis 2009, ont souhaité poursuivre ses engagements environnementaux en s’associant à Aéro Biodiversité.

Lionel Guérin, Président d’Aéro Biodiversité a déclaré : "Nous sommes honorés et heureux du partenariat engagé avec la Région Normandie via son association des Aéroports de Normandie. Nous allons engager des travaux passionnants et faire avancer ensemble la protection de la biodiversité en Normandie. Merci !"

Hélène Abraham, Directrice d’Aéro Biodiversité a déclaré : "Nos équipes scientifiques sont enthousiastes à l’idée d’étendre leurs travaux sur la biodiversité aéroportuaire de la région Normandie. Chaque territoire est unique et abrite des espèces spécifiques dont l’étude viendra enrichir nos bases de données avec la collaboration du Muséum nationale d’Histoire naturelle."

Maryline Haize-Hagron, Directrice des aéroports Caen-Carpiquet et Deauville a déclaré : "Les aéroports de Caen-Carpiquet et Deauville sont ravis de collaborer avec l’association Aéro Biodiversité pour mieux connaître, gérer et améliorer sa biodiversité. Nous nous engageons depuis plusieurs années à respecter notre environnement ; l’adhésion à l’association s’inscrit dans la continuité de notre démarche en faveur de la protection de la nature."