Air Canada annonce l'acquisition de 26 appareils A321neo

Article publié le 27 mars 2022 par David Dagouret

Les livraisons débuterons dès le premier trimestre 2024.

Air Canada a annoncé le 22 mars dernier, l'acquisition de 26 appareils A321neo d'Airbus à distance franchissable accrue (ou XLR, pour extra-long range). Ces avions ont une autonomie suffisante pour desservir l'ensemble des marchés nord-américains et certains marchés transatlantiques.

Les livraisons s'échelonneront du premier trimestre de 2024 au premier trimestre de 2027. Quinze appareils seront loués auprès d'Air Lease Corporation, cinq autres seront loués auprès d'AerCap, et six seront acquis par contrat d'achat conclu avec Airbus S.A.S., qui prévoit des options d'achat visant l'acquisition de quatorze appareils supplémentaires entre 2027 et 2030.

Les appareils A321XLR d'Air Canada auront une capacité d'accueil de 182 passagers, soit 14 en classe Signature Air Canada, dotée de sièges entièrement inclinables, et 168 en classe économique.

En date du 31 décembre 2021, Air Canada comptait un total de 214 appareils (parc aérien principal et parc d'Air Canada Rouge combinés), dont 136 monocouloirs.

Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada a déclaré : "Air Canada est déterminée à consolider sa position de tête sur le marché, notamment par des investissements dans les technologies de pointe. L'acquisition de l'ultramoderne A321XLR d'Airbus constitue un élément important de cette stratégie et stimulera nos priorités de base : rehausser l'expérience client, réaliser nos objectifs environnementaux, étendre notre réseau et accroître notre rentabilité globale. Cette commande montre par ailleurs qu'Air Canada se relève avec vigueur de la pandémie. Nous sommes en position idéale pour croître, compétitionner et prospérer dans un secteur du transport aérien différent."





Sur le même sujet