Air Tahiti Nui annonce son programme d'été

La compagnie proposera entre 6 et 7 vols vers Papeete et la reprise des lignes vers Nouvelle-Zélande et le Japon.

Face à l’allègement des restrictions sanitaires et à la reprise des voyages, Air Tahiti Nui augmente ses fréquences de vols vers la Polynésie française depuis la Métropole pour la saison estivale et prévoit la réouverture de ses lignes vers la Nouvelle-Zélande et le Japon.

Depuis le 18 novembre 2021, la compagnie a repris ses vols Paris-Tahiti via Los Angeles, proposant ainsi la desserte de la cité des anges en destination finale ou en stopover vers la Polynésie française.

Cet été, Air Tahiti Nui proposera entre 6 et 7 vols par semaine entre Paris-CDG et Papeete-PPT, opérés via Los Angeles-LAX (en heures locales) :

Départ CDG : 12h05 / Arrivée PPT : 21h40

Départ PPT : 23h45 / Arrivée CDG2A : 09h05 (J+2)

Suite aux dernières annonces des autorités néo-zélandaises, Air Tahiti Nui proposera 2 vols directs par semaine entre Papeete (PPT) et Auckland (AKL) à partir du 2 juillet prochain (en heures locales) :

Départ PPT : 09h10 / Arrivée AKL : 12h55 (J+1)

Départ AKL : 14h55 / Arrivée PPT : 21h35 (J+1)

Air Tahiti Nui prévoit 1 vol direct par semaine entre Papeete (PPT) et Tokyo (NRT) à partir du 7 juillet prochain (en heures locales) si les conditions de réouverture des frontières annoncées par les autorités japonaises sont maintenues :

Départ PPT : 00h15 / Arrivée NRT : 06h30 (J+1)

Départ NRT : 23h30 / Arrivée PPT : 15h35

