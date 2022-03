Airbus inaugure son campus d'Angoulême

Article publié le 10 mars 2022 par David Dagouret

Airbus Flight Academy Europe formera des futurs pilotes sur ce campus.

Airbus Flight Academy Europe (AFAE), filiale à 100 % d'Airbus, a inauguré son nouveau campus, à Angoulême. Au cours de la cérémonie, Airbus a confirmé que la compagnie espagnole Volotea, basée à Barcelone, sera la première à recruter ses cadets pilotes Airbus.

Volotea a décidé de recruter onze élèves pilotes qui seront diplômés de l'académie d'Airbus. Actuellement en phase finale de leur formation de pilote, les cadets d'Airbus rejoindront Volotea et voleront en tant que pilotes de ligne commerciaux d'ici avril à mai prochain.

La campus d'Angoulême peut former jusqu'à 200 élèves pilotes. Le site, qui s'étend sur 4,7 hectares, comprend un nouveau bâtiment d'environ 3 200m² qui sera dédié à la formation des aspirants pilotes avec 14 salles de cours, des salles de briefing, une salle de simulation, un auditorium et un restaurant.

Le programme de formation Airbus Pilot Cadet est ouvert aux diplômés du secondaire âgés de plus de 18 ans du monde entier. Les candidats subiront des tests de sélection en ligne et également sur place avant d'être éligibles à la formation qui comprendra plus de 750 heures de formation au sol, plus 200 heures de formation pratique (vol et simulateur).