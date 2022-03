easyJet ouvre 5 nouvelles destinations

Article publié le 27 mars 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost lancera depuis la France, des nouvelles lignes vers l'Italie et le Royaume-Uni.

easyJet a annoncé l’ouverture de 5 nouvelles lignes au départ des régions françaises pour la saison estivale.

Au départ de Paris-CDG, la compagnie low-cost proposera une liaison vers Naples à raison de 2 vols par semaine, entre le 2 mai et le 28 octobre.

A destination du Royaume-Uni, easyJet lancera une liaison entre Limoges et Londres Gatwick ainsi qu'entre Rennes et Londres Gatwick. La ligne Limoges-Londres sera lancée dès le 1er mai prochain et ce jusqu'au 27 octobre 2022 à raison de 3 vols par semaine (le mardi, jeudi et dimanche). La ligne Rennes-Londres sera opérée du 02 mai prochain au 28 octobre 2022 à raison de 2 vols par semaine (le lundi et le vendredi). easyJet proposera également du 3 juillet prochain au 04 septembres 2022 une liaison entre La Rochelle et Manchester à raison de deux vols par semaine (le mercredi et le dimanche).

Depuis Nice, easyJet a annoncé la lancement de sa nouvelle ligne entre Nice et Alghero en Sardaigne du 30 juin au 4 septembre à raison de deux vols par semaine (le jeudi et le dimanche). Avec cette nouvelle ligne, la compagnie low-cost desservira désormais les deux aéroports principaux de l’île italienne, Olbia et Alghero.

