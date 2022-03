Finnair reprend ses vols vers Tokyo-Narita

Article publié le 8 mars 2022 par David Dagouret

La compagnie finlandaise effectuera cette liaison à raison de quatre vols par semaine avec un nouvel itinéraire.

À partir du 9 mars 2022, Finnair desservira l’aéroport de Tokyo-Narita quatre fois par semaine au départ d’Helsinki, en évitant l’espace aérien russe. La durée du vol sera d’environ 13 heures avec des connexions au reste du réseau de la compagnie finlandaise via son hub d’Helsinki.



Les horaires seront les suivants :

Helsinki > Tokyo-Narita les mardis, jeudis, vendredis et samedis : départ à 17h30

Tokyo-Narita > Helsinki les mercredis, vendredis, samedis et dimanches : départ à 22h40

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair, a déclaré : "Le Japon est l'un de nos marchés les plus importants, et nous voulons continuer à offrir des liaisons sûres et fiables entre Helsinki et Tokyo, même dans la situation actuelle. Le Japon est également un important marché de fret, les liaisons aériennes sont nécessaires pour assurer les approvisionnements."



En début de semaine, Finnair a annulé ses vols vers la Chine, le Japon et la Corée jusqu'au 6 mars prochain. La compagnie aérienne continue de desservir Bangkok, Delhi, Phuket et Singapour, avec un itinéraire allongé afin d’éviter l'espace aérien russe. Finnair dessert également Bangkok et Phuket depuis Stockholm-Arlanda, en plus d'Helsinki.



M. Orvér a ajouté : "Nous continuons d’étudier d'autres itinéraires possibles pour nos vols vers la Chine et la Corée et nous communiquerons à ce sujet dès que les plans seront finalisés."





