L'ARA : l'Association des Restaurants d'Aérodrome

Article publié le 26 mars 2022 par David Dagouret

Thierry Guyon est responsable du restaurant Piper Pub à l'aérodrome de Tournon Albertville (LFKA) et il est également à l'origine de l'ARA, Association des Restaurants d'Aérodrome. Le but de cette association est de fédérer une partie des restaurants d'aérodrome et ainsi de donner de la visibilité aux établissements en proposant un système d'affichage dans les aéro-clubs. Ainsi, les pilotes qui effectueront des vols vers un aérodrome pourront s'ils le souhaitent trouver une bonne table à destination. Thierry Guyon aimerait également à terme doter son association d'une centrale d'achats ou même apporter une aide à la conception des cartes.

Cette association a également pour ambition de développer d’autres services comme lier des partenariats avec des professionnels de l’hébergement, de la location de véhicules/vélos, de bornes électriques, et même créer des événements avec les riverains. D'après Thierry Guyon, ce dernier point permettrait de tisser un lien entre les utilisateurs des aérodromes et l’ensemble de la population riveraine locale et ainsi développer des solutions écologiques et environnementales contre les nuisances liées à l'activité des aérodromes.

Actuellement, la France compterait près de 450 restaurants d'aérodrome et douze établissements seraient déjà intéressés pour rejoindre l'ARA.