Le ministère britannique de la Défense exploitera des Falcon 900LX

Article publié le 19 mars 2022 par David Dagouret

Deux Falcon 900LCX remplaceront les BAe 146, pour le transport VIP.

Le ministère britannique de la Défense a annoncé qu'il allait exploiter deux avions d'affaires du constructeur Dassault. Deux Falcon 900LX entreront en service au sein de ce ministère pour le transport VIP de hauts responsables de la défense et du gouvernement. Les deux Falcon 900LX rentreront en service l'été prochain et ils remplaceront les BAe 146.

Les avions ont été acquis directement par la société de gestion et de services d'avions Centerline AV Limited basé à Bristol, au Royaume-Uni. Cette société exploitera et soutiendra les 900LX pour le compte du ministère de la Défense (MoD). Centerline exploitera les avions avec des équipages mixtes composés de personnel civil et militaire.

Le Falcon 900LX peut accueillir de 12 à 14 passagers pour une distance franchissable de 4 750 nm (8 800 km).

