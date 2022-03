Le Transall tire sa révérence (photos)

Article publié le 25 mars 2022 par David Dagouret

Dans le cadre de sa tournée d'adieu, le C160 Transall était de passage sur la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy. Aeroweb-fr.net était présent pour cet événement.

Après plus d’un demi-siècle de service, le C160 Transall prendra sa retraite dès le 1er avril prochain. Pour rendre hommage à cet appareil, l'armée de l'air et de l'espace effectue une tournée d’adieu en France métropolitaine en reliant 24 villes en 20 jours.

Le C160 Transall utilisé pour cette tournée est immatriculé 64-GL, MSN 215, snR212 et il arbore pour l’occasion une livrée tricolore reprenant le design de la cocarde de l’armée de l’Air et de l’Espace. Le C160 Transall a été envoyé dans le monde entier, aussi bien sur les terrains sommaires que sur les plus grands aéroports internationaux. Cet avion de transport tactique a été exploité tant pour le largage de parachutistes, le ravitaillement de troupes par les airs et le déploiement de passagers et de fret.

L'appareil est arrivé en provenance de la base 107 de Villacoublay et a été stationné entre deux autres Transall, le 64-GQ qui devrait aller à la casse et le 64-GC qui rejoindra bientôt le musée Aéroscopia de Toulouse.

De nombreux militaires de la BA 123 étaient présents pour rendre hommage à cet appareil et ils ont pu, tout comme nous, visiter les entrailles de cet avion.

Pour rappel, le Transall a été produit par un consortium franco-allemand et mis en service en 1965. Il est propulsé par deux moteurs Rolls-Royce Tyne 22 produisant 5 665 chevaux chacun. La masse à vide de l'avion est de 30 tonnes avec une masse maximale de 51 tonnes. La soute du Transall C160 peut être configurée de plusieurs manières : en configuration "lisse" sans aucun équipement, en configuration "Évacuation Sanitaire" avec 62 civières, en configuration "Dispositif d'Arrimage et de Désarrimage Automatique", et en configuration "passagers" pouvant transporter 91 personnes, tel que ce Transall tricolore.

Après avoir visité la soute, nous avons pu visiter le cockpit. L'équipage dans le cockpit est composé de 4 personnes, le pilote, le co-pilote, le navigateur et le mécanicien navigant. Le Transall a une vitesse maximale (VNE) de 510 km/h, l'altitude de croisière est de 28 000 ft (environ 8 500 mètres) et son rayon d'action est de 5 000 kilomètres.

Le capitaine Thibault, navigateur commandant de bord sur Transall, a déclaré à cette occasion : "c'est un avion mythique. Il a été mis en place en 1963 et a intégré l'armée en 1967 et depuis, il a participé à pratiquement toutes les opérations militaires que la France a effectuées dans le monde. La dernière opération en date est l'opération Barkhane. C'est un appareil pratique qui participe au transport des troupes et il a la particularité de se poser sur des distances assez courtes comme des pistes de 900 mètres. Il peut donc aller n'importe où. Malheureusement, le C160 Transall devient vieux et les pièces deviennent rares à trouver et il est remplacé par l'A400M qui est plus moderne. Cette tournée d'adieu est importante pour nous. Nous avons voulu lui rendre hommage en faisant la tournée des unités parachutistes qui ont pu faire un dernier saut avec le Transall. Nous avons tous un pincement au cœur de voir partir cet appareil mythique."

Après cette présentation sur le tarmac de la BA 123, un équipage de l'escadron de transport 3/61 "Poitou" a embarqué des commandos parachutistes pour effectuer un dernier saut à proximité du château de Chambord.

Une heure après son décollage de la base d'Orléans-Bricy et après avoir largué les parachutistes, le C160 Transall est revenu, mais il n'était pas seul. En effet, le Transall tricolore a réalisé un passage en formation avec un Airbus A400M. Les deux appareils sont revenus face à la tour où nous étions postés avant que les deux avions se séparent chacun de leur côté comme un dernier adieu.

Le dernier C160 Transall, 64-GL poursuivra, ses vols d'adieu jusqu'au 1er avril prochain et il devrait passer dans les prochains jours à Saintes, Rochefort, Angers, Cognac, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Salon-de-Provence et Istres.

Sur le même sujet