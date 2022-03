L’Héliport de Paris – Issy-les-Moulineaux rebaptisé

Article publié le 10 mars 2022 par David Dagouret

Le 8 mars, l'héliport a été rebaptisé "Héliport Paris – Issy-les-Moulineaux Valérie André".

Le 8 mars 2022, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’Héliport de Paris – Issy-les-Moulineaux sera rebaptisé "Héliport Paris – Issy-les-Moulineaux Valérie André" en présence de la 1ère femme nommée Général en France, qui célèbre cette année ses 100 ans.

Pilote d'avion et d'hélicoptère, parachutiste et médecin-chirurgienne, Valérie André a toute sa vie repoussé les limites du possible. Héroïne incontestée de l’aviation militaire française, le MGI Valérie André a également profondément marqué le monde aéronautique international depuis ses exploits en Indochine dans les années 1950, où elle fut la première femme au monde à piloter des hélicoptères en mission de guerre, comme en tant que première femme nommée au grade de général dans l’Histoire de France, ou bien encore comme artisan de la création de l’Académie de l’air et de l’espace.

Le Général Valérie André fut également la première femme militaire élevée à la dignité de Grand’Croix dans l’Ordre national du mérite, ainsi que Grand’Croix de la Légion d’honneur. Elle est un modèle de courage et d’abnégation pour nombre de femmes militaires en particulier, et, bien plus, une figure exemplaire de nos Armées.

C'est donc le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, sur l’héliport, que s'est tenu une cérémonie en son honneur en présence de nombreuses personnalités. Une plaque commémorative a été apposée et l’héliport officiellement rebaptisé.