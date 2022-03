ULM : bilan accidentologie de l'année 2021

Article publié le 25 mars 2022 par David Dagouret

La fédération Française d'ULM a publié le bilan des accidents pour l'année 2021.

La Fédération Française d'ULM (FFPLUM) a publié sur son site internet le bilan accidentologie pour l'année 2021 ainsi que la remise en vol des appareils pour la même année. Ainsi, en 2021, la FFPLUM a enregistré 16 accidents mortels pour l'année 2021. Le nombre de décès est de 22.

Concernant les accidents graves, la FFPLUM en a enregistré 10 et le nombre de blessés graves pour l'année 2021 est de 13.

Le nombre d’accidents mortels baisse de 35 % entre 2017 et 2021. Le nombre de décès suit la même tendance (-27,6%). Le nombre d'accidents avec blessés graves baisse de 68% entre 2017 et 2021. La FFPLUM a précisé que depuis 2021, les accidents matériels ne sont plus suivis.

Enfin la FFPLUM a précisé que 1353 appareils ont été remis en vol pour l'année 2021.