Air Charter Service intensifie ses activités pour aider les réfugiés ukrainiens

Article publié le 7 avril 2022 par David Dagouret

La société a organisé des vols pour transporter des marchandises en Pologne et Moldavie.

Air Charter Service a organisé plus de 20 vols de secours vers la Pologne et vers la Moldavie pour le compte de ses clients. Ces vols transportent des marchandises, notamment des tentes et des fournitures médicales, afin d'aider les réfugiés ukrainiens fuyant le pays.

ACS dispose d'une équipe sur le terrain qui a non seulement facilité le bon déroulement des opérations aériennes, mais a également acheté et livré des fournitures à divers camps frontaliers et conduit les réfugiés vers d'autres destinations en Pologne.

Ben Dinsdale, directeur des services gouvernementaux et humanitaires d’ACS, a déclaré : "Les histoires sont terrifiantes. Nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que nous prenons part aux opérations et que nous envoyons autant de vols humanitaires que possible dans les pays voisins où les réfugiés ukrainiens sont arrivés. Nous prévoyons de nombreux vols dans les semaines et les mois à venir, car le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter. En général, les vols arrivent en Pologne, mais nous en avons organisé plusieurs à destination de Chisinau en Moldavie, près de la frontière. En plus de nous concentrer sur les affrètements, nous cherchons également à savoir ce que nous pouvons faire pour aider les familles que notre équipe rencontre en Pologne. Par l'intermédiaire de notre Comité caritatif, nos employés ont récolté plus de 10 000 livres sterling et nous en avons fait bon usage. Notre équipe en Pologne a loué une camionnette et l'a remplie de fournitures, notamment de couches, de nourriture pour bébés, de lingettes pour bébés, de dentifrice, de brosses à dents, de produits sanitaires et de snacks pour enfants, et les a livré directement aux camps de réfugiés. Après avoir constaté que l'hébergement et le transport devenaient également un problème, notre équipe a loué un minibus et a transporté plus de 40 personnes de 12 familles depuis les camps vers les grandes villes ; certains jours, ils ont conduit pendant 15 heures."

Katie Ivie, responsable du Comité caritatif d’ACS, a déclaré : "L'équipe sur le terrain a fait un excellent travail jusqu'à présent, mais nous essayons de faire plus. Nous avons actuellement un certain nombre de projets plus importants en cours de réalisation pour aider les familles qui fuient ce conflit. ACS travaille depuis longtemps avec des compagnies aériennes et des clients ukrainiens, dont beaucoup ont de la famille qui fuit le conflit ou qui est bloquée en Ukraine, alors nous faisons tout notre possible. Nous invitons également tous ceux qui le souhaitent à faire un don au Disasters Emergency Committee, car il y aura sans aucun doute encore des millions de réfugiés qui vont affluer en Europe pour échapper aux combats."