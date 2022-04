Air France-KLM entre en négociations exclusives avec CFM International

Article publié le 8 avril 2022 par David Dagouret

Ces négociations concernent la motorisation des futurs appareils de la famille Airbus A320neo.

Air France-KLM a annoncé qu'après un examen approfondi des offres disponibles, le Conseil d'administration du Groupe a choisi d'entrer en négociations exclusives avec CFM International pour l’achat de moteurs LEAP-1A pour équiper sa future flotte d’Airbus A320neo et A321neo.

Cette décision fait suite à la commande, annoncée en décembre dernier, de 100 appareils de la famille Airbus A320neo - avec des droits d’acquisition pour 60 appareils supplémentaires, afin de renouveler les flottes de KLM et Transavia Pays-Bas, et de renouveler et de faire croître celle de Transavia France.

Fabriqué par CFM International - une joint-venture à 50% entre GE Aviation et Safran Aircraft Engines - le moteur LEAP-1A est un moteur de dernière génération, qui contribue à la performance globale et à l'efficacité des avions de la famille Airbus A320neo.

CFM International fournit déjà au Groupe des moteurs pour ses flottes de Boeing 737 NG (CFM56-7B) et d'Airbus A320ceo (CFM56-5B).

Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM, a déclaré : "Nous sommes impatients de travailler avec CFM International dans les semaines à venir dans le cadre de ces négociations exclusives. Nous sommes convaincus que nos deux Groupes seront en mesure de poursuivre une relation de long terme et de construire ensemble un avenir durable."

Sur le même sujet