Air Transat renforce son équipe commerciale

Article publié le 3 avril 2022 par David Dagouret

La compagnie canadienne annonce le renforcement de son équipe commerciale en France avec l’arrivée de deux nouvelles attachées commerciales.

Après la nomination de Cyril Cousin début octobre 2021 au titre de Directeur France, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Allemagne, Air Transat annonce le renforcement de son équipe commerciale en France avec l’arrivée de deux nouvelles attachées commerciales, Fatiha Tamen et Sandra Gotal

Cette équipe a pour objectif à la fois de développer les ventes et de répondre aux besoins des agences de voyages physiques et en ligne, groupistes, agences MICE et tour-opérateurs, est composée de 4 personnes placées sous la responsabilité de Nadège Bourrassé, Directrice des ventes.

Fatiha Tamen sera en charge des zones de chalandise des aéroports de Lyon, Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux. Les plateformes de Nantes, Paris et Bâle-Mulhouse seront, quant à elles, sous la responsabilité de Sandra Gotal.

A leurs côtés, Anne Boun et Laetitia Leleu, respectivement assistante commerciale ventes individuelles et assistante commerciale ventes groupes.

Côté technique, un Help Desk est à la disposition des vendeurs et composé d’une équipe de deux personnes, Gwénaëlle Messager et Édouard Lopez, Superviseur.

Cyril Cousin directeur France, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Allemagne d'Air Transat a déclaré : "C’est avec un immense plaisir que j’accueille deux nouvelles recrues commerciales dans l’équipe, particulièrement après ces deux dernières années qui ont fortement perturbé notre activité. Je tiens à ce sujet à remercier toute l’équipe pour avoir traversé cette période de fortes turbulences que les agences et nous-mêmes avons dû affronter. À quelques jours de la levée des tests PCR/antigéniques obligatoires pour se rendre au Canada, l’arrivée de Fatiha et Sandra est un signe positif de plus. Toute l’équipe d’Air Transat est prête pour accompagner la reprise tonique et pérenne que nous espérons tous."





